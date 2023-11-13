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09:55 (мск), источник: АиФ Омск

Мэрия Омска выплатит компенсацию ребёнку, которого укусил бродячий пёс

Суд обязал взыскать с администрации 30 тыс. рублей.

Суд обязал администрацию Омска выплатить компенсацию морального вреда ребенку, которого укусила безнадзорная собака.

Известно, что инцидент произошёл 13 мая 2023 года. Пострадавший 8-летний мальчик отдыхал в то время со своей семьёй на даче в СНТ «Шинник-2».

Ребёнок и его 9-летний брат решили поиграть на баскетбольной площадке. Там одна из стаи пробегавших бродячих собак укусила младшего за левое бедро.

«С телесными повреждениями ребенок был доставлен в отделение травматологии БУЗОО “ГДКБ № 3”, где ему оказали помощь. Вреда здоровью, влекущего уголовную ответственность, не причинено. Вместе с тем, ребенок испытал стресс, испуг и физическую боль», — сообщают в прокуратуре Омской области.

Поскольку пёс был безнадзорным, прокурор Октябрьского округа обратился в суд с требованием взыскать в пользу мальчика компенсацию морального вреда с администрации Омска. Требования судом удовлетворены.

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