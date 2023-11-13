В Новосибирской области простились с погибшим в зоне спецоперации Виктором Носуленко

Известно, что 27-летний Виктор Носуленко окончил 9 классов школы в поселке Дорогино, учился в Линевском центре профессионального обучения. Был призван на службу в рядах ВС РФ, после прохождения срочной службы работал на заводе керамических изделий.
— В сентябре 2022 года Виктора призвали на службу в рамках частичной мобилизации, участие в спецоперации принял в качестве стрелка мотострелковой роты, — говорится в сообщении администрации Черепановского района.
Сибиряк погиб 31 октября этого года. Церемония прощания с Виктором Носуленко состоялась 12 ноября в поселке Дорогино.
Ранее «Прецедент» сообщал, что Александр Сергеев из Маслянинского района погиб в зоне СВО. Редакция также писала о том, что Семён Лазарев из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации.