Вынесен приговор уфимцу, который расправился с родственницей серной кислотой

Он признан виновным в организации и руководстве исполнением умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью (ч. 3 ст. 33, пп. «б, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
По данным «Ъ-Уфа», это 47-летний Фазиль Искендеров, он является двоюродным дядей потерпевшей.
Фазиль Искендеров уговорил свою сожительницу облить его двоюродную племянницу, к которой он испытывал неприязнь, серной кислотой. Он передал соучастнице литровую емкость с опасным веществом, которое она вылила на потерпевшую.
Пострадавшая получила химические ожоги головы, шеи, конечностей и других частей тела второй и третьей степени, ее здоровью причинен тяжкий вред, установлена инвалидность.
После совершения преступления злоумышленник помог исполнительнице уехать в другую страну.
Подсудимый вину не признал.
Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил исковые требования о возмещении морального вреда в размере 3 млн руб.
Прокуратура обжаловала приговор в апелляции ввиду неправильной квалификации преступных деяний подсудимого, отметили в надзорном ведомстве.