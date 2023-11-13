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Палестино-израильский конфликт
09:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Вынесен приговор уфимцу, который расправился с родственницей серной кислотой

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор уфимцу, который организовал расправу над родственницей с применением серной кислоты, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Он признан виновным в организации и руководстве исполнением умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью (ч. 3 ст. 33, пп. «б, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это 47-летний Фазиль Искендеров, он является двоюродным дядей потерпевшей.

Фазиль Искендеров уговорил свою сожительницу облить его двоюродную племянницу, к которой он испытывал неприязнь, серной кислотой. Он передал соучастнице литровую емкость с опасным веществом, которое она вылила на потерпевшую.

Пострадавшая получила химические ожоги головы, шеи, конечностей и других частей тела второй и третьей степени, ее здоровью причинен тяжкий вред, установлена инвалидность.

После совершения преступления злоумышленник помог исполнительнице уехать в другую страну.

Подсудимый вину не признал.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил исковые требования о возмещении морального вреда в размере 3 млн руб.

Прокуратура обжаловала приговор в апелляции ввиду неправильной квалификации преступных деяний подсудимого, отметили в надзорном ведомстве.

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