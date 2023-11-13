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09:58 (мск), источник: Ura.ru

В Екатеринбурге начался суд над бандой, нападавшей на иностранцев с 2013 года

В Екатеринбурге начали судить пятерых членов банды, нападавшей на иностранцев с 2013 года. Об этом рассказал журналист URA.RU из зала Свердловского областного суда.

На скамье подсудимых пять уроженцев Таджикистана Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров, Далерджон Махмаджонов. По версии следствия, Худжаназаров вместе с братом в феврале 2013 года создали банду для нападений и вымогания денег у иностранцев.

Всего банда совершила четыре разбойных нападения. Первое — в феврале 2013-го, второе — в декабре 2015-го, третье — в августе — 2016-го и последнее — в феврале 2023-го. За это время они похитили свыше 53,2 млн рублей. Члены банды перед каждым преступлением тщательно изучали жертву. Они следили за передвижением каждого человека, на которого планировали напасть, собирали подробную информацию о нем.

Силовики поймали мужчин в феврале 2023 года. «В Свердловском облсуде начался процесс по делу банды, действовавшей с 2013-го в Екатеринбурге. Всего в составе группы было десять человек, троих из них до сих не установили», — пояснил корреспондент агентства. Заседание было задержано на полчаса. Мужчины вели себя приветливо, сами выходили на контакт с прессой. Однако затем они стали требовать закрыть процесс от прессы — суд отклонил ходатайство.

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