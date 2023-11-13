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11:49 (мск), источник: Om1.ru

Самолёт рейса Новосибирск — Улан-Удэ не смог приземлиться из-за проблем с крылом

Эксплуатант воздушного судна «Авиакомпания “Сибирь”».

Источник: Om1.ru

Самолёт, летевший из Новосибирска в Улан-Удэ, не смог приземлиться на аэродроме 12 ноября. Экипаж сообщил о проблемах с механизацией крыла и запросил полёт в зону ожидания, передаёт Telegram-канал «Aviaincident».

Через 23 минуты, в 22:30 по местному времени, командир воздушного судна сообщил, что проблемы больше нет и решил заходить на посадку. В 22:21 борт благополучную приземлился в аэропорту Улан-Удэ.

Эксплуатант самолёта «Авиакомпания “Сибирь”».

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