11:49 (мск), источник: Om1.ru
Самолёт рейса Новосибирск — Улан-Удэ не смог приземлиться из-за проблем с крылом
Эксплуатант воздушного судна «Авиакомпания “Сибирь”».
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Самолёт, летевший из Новосибирска в Улан-Удэ, не смог приземлиться на аэродроме 12 ноября. Экипаж сообщил о проблемах с механизацией крыла и запросил полёт в зону ожидания, передаёт Telegram-канал «Aviaincident».
Через 23 минуты, в 22:30 по местному времени, командир воздушного судна сообщил, что проблемы больше нет и решил заходить на посадку. В 22:21 борт благополучную приземлился в аэропорту Улан-Удэ.
Эксплуатант самолёта «Авиакомпания “Сибирь”».