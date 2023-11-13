Бывшему замглавы Антикора Максату Кожабаеву вынесли приговор

Максата Кожабаева обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.
Напомним, в январе 2023 года стало известно, что сотрудники КНБ в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержали бывшего заместителя председателя Антикоррупционной службы Максата Кожабаева.
Он родился 13 марта 1974 года в Южно-Казахстанской области (ныне — Туркестанская область). В разные годы в числе прочих должностей работал заместителем прокурора Туркестана, Алматы и ВКО.
Был начальником Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Жамбылской области, руководителем Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области. Занимал должность первого заместителя прокурора Жамбылской области, прокурора Шымкента.
В июле 2021 года был назначен заместителем председателя Антикоррупционной службы Казахстана, а в апреле 2022 года указом президента освобожден от этой должности.