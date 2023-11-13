15:46 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте загорелся пассажирский автобус
В автобусе, произведенном в 2022 году, произошло короткое замыкание электропроводки.
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13 ноября примерно в 16:30 в пассажирском автобусе MAN вспыхнул пожар.
В АО «Ташшахартрансхизмат» прокомментировали данный инцидент, сообщив, что пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в 16:36 и оперативно потушили пожар. Пострадавших в результате происшествия нет.
В компании также сообщили, что, поскольку автобус произведен в 2022 году и с начала эксплуатации проехал всего 97 500 км, точная причина пожара выясняется совместно со специалистами завода ООО Truck and Bus motors.
По предварительной информации, возгорание произошло в результате короткого замыкания электрической проводки, расположенной за сиденьем водителя автобуса, в блоке унификации.
В настоящее время сотрудники производственно-технического отдела АО «Ташшахартрансхизмат» также проводят служебную проверку.