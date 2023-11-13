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16:04 (мск), источник: Ura.ru

От имени мэра Перми рассылают фейковые сообщения. Скрин

В Перми от имени мэра Эдуарда Соснина мошенники рассылают сообщения сомнительного содержания в Telegram. Аккаунт является фейковым, предупреждает пресс-служба администрации города.

Источник: Скриншот предоставлен пресс-службой мэрии Перми

«Мошенники рассылают сообщения от имени главы города Эдуарда Соснина. Это обман. Данный аккаунт не принадлежит Эдуарду Соснину», — сообщили в пресс-службе мэрии. Пермяков просят быть внимательными и проверять информацию.

Это уже не первый случай рассылки сообщений с фейковых аккаунтов пермских чиновников. Ранее мошенники писали от имени первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой, министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова и начальника инспекции государственной жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова.

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