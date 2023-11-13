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16:12 (мск), источник: Ura.ru

Супруга погибшего в ДТП спикера свердловской гордумы скончалась в больнице

Скончалась жена погибшего в аварии спикера гордумы Североуральска Виктора Ильина Наталья, ей было 50 лет. Информацию об этом URA.RU подтвердила мэр свердловского города Светлана Миронова.

«Да, Наталья Ильина скончалась сегодня в больнице Екатеринбурга», — заявила Миронова. Также информацию о гибели женщины опубликовала в своих соцсетях депутат Североуральской гордумы Ольга Коптяева, которая в посте отзывается о жене спикера как о «светлом, добром и любящем человеке».

Авария, в которой погиб председатель думы Североуральска Виктор Ильин, произошла утром 7 ноября на трассе Серов — Североуральск — Ивдель. Он ехал в Екатеринбург вместе с женой, когда навстречу им выехала машина, произошло лобовое столкновение. После этого Наталью Ильину доставили на вертолете в Екатеринбург, но ее состояние оценивали как тяжелое. Ильина похоронили 10 ноября в Североуральске. Его место спикера может занять Марина Ус.

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