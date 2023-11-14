03:52 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае активизировались мошеннические туристические фирмы
Аферисты предлагают несуществующие услуги.
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Сотрудники полиции предупреждают жителей Хабаровского края об активизации мошеннических туристических фирм. Накануне жертвой аферистов стала пожилая жительница Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В апреле этого года 64-летняя комсомольчанка планировала отпуск. Турагента женщине посоветовала знакомая. Связавшись с ним и обговорив детали путешествия, дама перевела по указанным реквизитам полную стоимость путевки.
— Злоумышленник уверил женщину, что, когда она приедет в Москву, он сообщит ей точную дату вылета и номер рейса самолета. В назначенную дату женщина прибыла в столицу и связалась с якобы агентом, но он ей сообщил, что по техническим причинам тур аннулирован и возврат денежных средств возможен через неделю. Комсомольчанка согласилась на такие условия, но в назначенный день деньги ей не вернули. — прокомментировали в УМВД по Комсомольску-на-Амуре. С «туроператором» женщина пыталась связаться еще несколько раз, однако на связь никто не выходил, а номер вскоре и вовсе стал недоступен. Ущерб составил 430 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сотрудники правоохранительных органов просят граждан быть бдительными. Приближается период длинных новогодних выходных, многие отправятся в отпуск. В это время мошенники могут начать работать с удвоенной силой. Приобретать путевки необходимо только у проверенных туристических фирм. Полиция советует не перечислять деньги на незнакомые счета, не имея гарантий, что вы получите приобретаемую услугу.