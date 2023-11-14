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06:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье пенсионер на самодельном транспорте улетел в кювет и погиб

Полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД

В Приморье проводится проверка по факту смертельного ДТП с участием самодельного транспортного средства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла в Надеждинском районе, в районе улицы Геологов, 15. Предварительно известно, что 60-летний мужчина не справился с управлением транспортного средства и улетел с моста в овраг.

Травмы, полученные мужчиной, оказались несовместимыми с жизнью, и пострадавший скончался еще до приезда бригады медиков.

Полиция в ходе разбирательств установила, что транспорт, на котором ехал мужчина, был самодельным и не имел никакой заводской сборки. К тому же, у погибшего не было водительского удостоверения.

«Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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