06:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморье пенсионер на самодельном транспорте улетел в кювет и погиб
Полиция проводит проверку.
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В Приморье проводится проверка по факту смертельного ДТП с участием самодельного транспортного средства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Авария произошла в Надеждинском районе, в районе улицы Геологов, 15. Предварительно известно, что 60-летний мужчина не справился с управлением транспортного средства и улетел с моста в овраг.
Травмы, полученные мужчиной, оказались несовместимыми с жизнью, и пострадавший скончался еще до приезда бригады медиков.
Полиция в ходе разбирательств установила, что транспорт, на котором ехал мужчина, был самодельным и не имел никакой заводской сборки. К тому же, у погибшего не было водительского удостоверения.
«Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — уточнили в пресс-службе ведомства.