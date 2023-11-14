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11:21 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Жителей Западного ночью 14 ноября разбудили громкие звуки, похожие на взрывы

Звуки, похожие на взрывы, разбудили жителей Ростова-на-Дону 14 ноября.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Об этом сообщили читатели.

Как рассказали жители домов на улице Скачкова, первый удар был слышен около 2:00. Еще несколько хлопков случились в следующие полчаса. В некоторых машинах сработали сигнализации, у людей задрожали стекла.

Что это было пока не известно. Официальной информации о случившемся ЧП пока нет.

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