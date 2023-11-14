11:21 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Жителей Западного ночью 14 ноября разбудили громкие звуки, похожие на взрывы
Звуки, похожие на взрывы, разбудили жителей Ростова-на-Дону 14 ноября.
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Об этом сообщили читатели.
Как рассказали жители домов на улице Скачкова, первый удар был слышен около 2:00. Еще несколько хлопков случились в следующие полчаса. В некоторых машинах сработали сигнализации, у людей задрожали стекла.
Что это было пока не известно. Официальной информации о случившемся ЧП пока нет.