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09:02 (мск), источник: УралПолит.ру

В Свердловской области задержан начальник РЭО отдела ГИБДД

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 ноября, УралПолит.Ru. В Североуральске сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД задержали главу РЭО ГИБДД города Дениса Рыбакова. По данным источников ЕАН, его подозревают в получении взятки.

Проведение сотрудниками службы собственной безопасности операции подтвердил агентству начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. Он добавил, что подозреваемого гражданина отстранили от исполнения служебных обязанностей. Специалисты проводят служебную проверку.

В случае, если причастность лица к преступлению подтвердится, в ведомстве примут соответствующие меры реагирования: сотрудника уволят из органов за поступок, порочащий его честь. Результаты проверки также направят следствию для возбуждения уголовного дела.

Экс-замглавы свердловского СК Михаил Бусылко, напомним, останется под стражей до 10 января. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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В Свердловской области задержан начальник РЭО отдела ГИБДД
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