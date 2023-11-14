В Свердловской области задержан начальник РЭО отдела ГИБДД

Проведение сотрудниками службы собственной безопасности операции подтвердил агентству начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. Он добавил, что подозреваемого гражданина отстранили от исполнения служебных обязанностей. Специалисты проводят служебную проверку.
В случае, если причастность лица к преступлению подтвердится, в ведомстве примут соответствующие меры реагирования: сотрудника уволят из органов за поступок, порочащий его честь. Результаты проверки также направят следствию для возбуждения уголовного дела.
Экс-замглавы свердловского СК Михаил Бусылко, напомним, останется под стражей до 10 января. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.