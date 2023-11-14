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11:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Появилось видео очень жесткого ДТП в центре Владивостока — кругом снимают

Видео с места происшествия опубликовали очевидцы.

Источник: Соцсети

Жесткое ДТП на Светланской привело к серьезным последствиям. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы.

Авария в районе Цирка заблокировала движение в сторону Центра. Отмечается, что во вторник, 14 ноября, произошло столкновение рядом с домом Светланская 109. Водитель внедорожника не заметил Toyota Aqua, когда выезжал на главную дорогу. В результате аварии, движение в сторону центра осталось полностью заблокированным. От сильного удара обе машины оказались в плачевном состоянии. О пострадавших информация не поступала.

В комментарии к публикации было бурное обсуждение ситуации:

«Каждый день одно и то же, уже устала стоять в этих пробках круглосуточно»;

«Они вообще адекватные?».

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