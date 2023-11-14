11:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Появилось видео очень жесткого ДТП в центре Владивостока — кругом снимают
Видео с места происшествия опубликовали очевидцы.
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Жесткое ДТП на Светланской привело к серьезным последствиям. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы.
Авария в районе Цирка заблокировала движение в сторону Центра. Отмечается, что во вторник, 14 ноября, произошло столкновение рядом с домом Светланская 109. Водитель внедорожника не заметил Toyota Aqua, когда выезжал на главную дорогу. В результате аварии, движение в сторону центра осталось полностью заблокированным. От сильного удара обе машины оказались в плачевном состоянии. О пострадавших информация не поступала.
В комментарии к публикации было бурное обсуждение ситуации:
«Каждый день одно и то же, уже устала стоять в этих пробках круглосуточно»;
«Они вообще адекватные?».