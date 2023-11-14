10:14 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Карим Масимов подозревается в отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере
Стало известно о новых уголовных делах в отношении экс-главы КНБ.
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В Комитете национальной безопасности агентству Kazinform сообщили о новых уголовных делах в отношении Карима Масимова.
«Сообщаем, что в отношении К. Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 208 “Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем” и 366 “Получение взятки в особо крупном размере” УК РК».
Поэтому, согласно части 3 статьи 92 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденный Карим Масимов с санкции прокуратуры доставлен в СИЗО КНБ города Астаны для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.
Как ранее сообщалось, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, были взяты под стражу на время следствия 8 января 2022 года.
10 марта 2023 года пресс-служба КНБ сообщила о расследовании по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур.
24 апреля 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны огласили приговор по уголовному делу в отношении Карима Масимова (экс-председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей председателя КНБ РК). Масимов К. и Садыкулов А. обвинялись в государственной измене (ч.1 ст. 175 УК), насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст. 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п. 3 ч.4 ст. 362 УК). Ергожин Д. — в насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст. 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п. 3 ч.4 ст. 362 УК). Осипов М. — в превышении власти и должностных полномочий (ч.3 ст. 362 УК).
Решением суда Карим Масимов признан виновным по ч.1 ст. 175, ч.3 ст. 179, п. 3 ч.4 ст. 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание — 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.