11:30 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
Педофила в Туркестанской области приговорили к 20 годам тюрьмы
Туркестан. 14 ноября. КазТАГ — Педофила в Туркестанской области приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщает «Отырар».
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«Приговором суда от 30 октября подсудимый признан виновным по статье “Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней”. Суд назначил ему 20 лет лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Также ему назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права заниматься какой-либо преподавательской деятельностью и не работать с несовершеннолетними», — сообщил пресс-секретарь областного суда Асет Серикбаев.
Подсудимому 22 года, пострадавшей девочке — пять лет. Изнасилование произошло полгода назад.
«В это время отец чинил во дворе машину, а дочь отправил домой. В подъезде произошло страшное. Ребенок нашел в себе силы выйти на улицу и рассказать родным о случившемся. Местные жители не стали дожидаться полиции и устроили над педофилом самосуд. Удерживали и били его до приезда правоохранителей», — сообщают журналисты.
Осужденный свою вину признал, заявив, что в этот день в него вселился сатана.