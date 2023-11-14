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11:13 (мск), источник: Живем в Нижнем

Неизвестный стреляет по людям и машинам в Нижнем Новгороде

Местные жители неоднократно писали заявления в полицию.

Неизвестный уже несколько лет стреляет по людям и машинам из своей квартиры в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».

По словам местных жителей, автовладельцы уже устали отдавать деньги за ремонт. Кроме того, недавно от действий стрелка пострадала женщина, провожавшая внуков в школу. Неизвестный попал ей в голову. Как утверждают очевидцы, после случившегося весь лифт был залит кровью. Сейчас нижегородка находится в больнице.

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Владелец машины, получившей повреждение, рассказал, что стрелок даже попал спину участковому, и тот восстанавливал позвоночник полтора года.

Местные жители неоднократно писали заявления в полицию, однако результатов это не дало.

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