11:37 (мск), источник: Комсомольская правда
В ходе СВО погиб житель Новосибирской области Евгений Хожиев
Ему был 51 год.
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В ходе спецоперации погиб 51-летний житель Бердска Новосибирской области Евгений Умарович Хожиев. Об этом сообщили в администрации города.
— 3 ноября 2023 года при исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции погиб радиотелефонист-планшетист расчета автоматизированных средств управления Евгений Хожиев, — говорится в сообщении.
Евгений Умарович окончил техникум общественного питания в Новосибирске. После прохождения военной службы в Казахстане вернулся в родной город и работал по специальности. В июле 2023 года сибиряк заключил контракт и отправился в зону СВО.
Прощание с военным пройдет 15 ноября с 12:00 до 13:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня.