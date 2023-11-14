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11:58 (мск), источник: СуперОмск

Появилось видео драки с трагичным финалом у омского магазина

В дежурную часть отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении 35-летнего жителя Кировского округа.

Врачи диагностировали ему тяжелые черепно-мозговые травмы. В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении больницы.

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В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего. Потерпевший вместе с приятелями находился возле круглосуточного магазина на проспекте Маркса в состоянии алкогольного опьянения. Около полуночи подъехал автомобиль такси, нетрезвые пассажиры которого зашли в магазин за спиртными напитками. На улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из пассажиров ударил омича по лицу, в результате тот упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. После чего злоумышленник с приятелями уехал, а пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Оперативники установили личности всех участников конфликта и задержали 19-летнего подозреваемого по месту жительства в поселке Дальнем. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Появилось видео драки с трагичным финалом у омского магазина
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