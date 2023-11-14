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12:58 (мск), источник: РИА Новости

В Омской области нашли женщину, бросившую ребенка в парке после родов

ОМСК, 14 ноя — РИА Новости. Полицейские установили личность матери, полтора месяца назад выбросившей в кусты новорожденного младенца в омском селе Одесское, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

В парке села Одесское 25 сентября нашли голого новорожденного мальчика. Ребенок был здоров и лежал на траве. Его обнаружила местная жительница, которая спешила на работу. Женщина вызвала скорую и полицию, мальчика передали на воспитание в приемную семью.

«Как пояснила на допросе 33-летняя подозреваемая (которая уже воспитывает 2-летнюю дочь), второй ребенок ей был не нужен, о беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время ее прогулки в парке, где она и решила оставить младенца», — рассказали в пресс-службе.

Проведена генетическая экспертиза, которая подтвердило ее родство с мальчиком. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».

«В ближайшее время прокуратура поддержит ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в пресс-службе ведомства.

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