В Омской области нашли женщину, бросившую ребенка в парке после родов

В парке села Одесское 25 сентября нашли голого новорожденного мальчика. Ребенок был здоров и лежал на траве. Его обнаружила местная жительница, которая спешила на работу. Женщина вызвала скорую и полицию, мальчика передали на воспитание в приемную семью.
«Как пояснила на допросе 33-летняя подозреваемая (которая уже воспитывает 2-летнюю дочь), второй ребенок ей был не нужен, о беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время ее прогулки в парке, где она и решила оставить младенца», — рассказали в пресс-службе.
Проведена генетическая экспертиза, которая подтвердило ее родство с мальчиком. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».
«В ближайшее время прокуратура поддержит ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в пресс-службе ведомства.