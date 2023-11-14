15:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Девочку выгнали из автобуса в Нижнем Новгороде из-за проблем с картой
Инцидент произошел 14 ноября.
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В Нижнем Новгороде 14 ноября 13-летнюю девочку выгнали из автобуса из-за того, что произошел сбой в оплате проезда картой. Мама девочки пожаловалась в «Нижегородпассажиравтотранс».
Девочка села в автобус № 62 на остановке «Ул. Лебедева». Пыталась через терминал оплатить проезд банковской картой, но на терминале появилась надпись, что карта находится в стоп-листе. При этом в приложении эта информация не подтверждалась.
Поскольку юная пассажирка не смогла оплатить проезд, кондуктор выгнала ее на остановке «Термаль». Хотя областной закон и федеральные нормативы подобные действия запрещают.