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15:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Девочку выгнали из автобуса в Нижнем Новгороде из-за проблем с картой

Инцидент произошел 14 ноября.

В Нижнем Новгороде 14 ноября 13-летнюю девочку выгнали из автобуса из-за того, что произошел сбой в оплате проезда картой. Мама девочки пожаловалась в «Нижегородпассажиравтотранс».

Девочка села в автобус № 62 на остановке «Ул. Лебедева». Пыталась через терминал оплатить проезд банковской картой, но на терминале появилась надпись, что карта находится в стоп-листе. При этом в приложении эта информация не подтверждалась.

Поскольку юная пассажирка не смогла оплатить проезд, кондуктор выгнала ее на остановке «Термаль». Хотя областной закон и федеральные нормативы подобные действия запрещают.

Во время загрузки произошла ошибка.
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