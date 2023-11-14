15:35 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
В Молдавии проводят обыски у четырех судей, которых заподозрили в коррупции
Прокуратура Молдавии начала обыски у четырех судей из-за подозрений в коррупции.
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КИШИНЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии во вторник проводит обыски у четырех судей в Кишиневе, которые подозреваются в коррупции, сообщила пресс-служба ведомства.
«Антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным центром проводит обыски в офисах, автомобилях и домах четырех судей. Высший совет магистратуры дал согласие на возбуждение уголовных дел, задержание, арест и проведение обысков», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что одного судью подозревают в пассивной коррупции и злоупотреблении влиянием, еще двух — в соучастии в злоупотреблении влиянием. Четвертый стал подозреваемым по делу об активной коррупции. Все обыски проходят в Кишиневе.
Детали будут предоставлены после завершения обысков. Расследованием всех дел занимаются сотрудники антикоррупционной прокуратуры.