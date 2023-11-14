17:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Перекошенное лицо и шрамы на шее: за что в Татарстане на блогера-косметолога ополчились бывшие клиентки
В Татарстане на блогера-косметолога заявили в полицию ее изувеченные клиентки.
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Известная в Набережных Челнах блогер-косметолог Дина Валиева, которая раньше за 150 тысяч рублей искала няню для своего мужа, оказалась в центре скандала. Клиентки, которым она делала уколы красоты, заявили, что их изуродовали.
«ПОЯВИЛИСЬ ЯЗВЫ И БУГОРКИ».
В 2020 году 52-летняя Елена решила разгладить носогубную складку. Осталось лишь выбрать того, кто проведет ей эту процедуру. В итоге женщина обратилась к Дине Валиевой, так как она личность известная и ведет свой бьюти-блог в соцсетях. Рассказывает подписчикам о том, как стать лучшей версией себя, поднять свою самооценку, развить женственность, убрать лишние килограммы и многое другое. Также Дина позиционирует себя как косметолог, предлагая услуги по омоложению. Перед таким «набором» Елена не устояла.
«Приехала я к ней в какую-то студию, где она положила меня на кушетку и начала что-то вкалывать в носогубную зону. А потом и говорит, мол, у вас шея старая, давайте ее тоже обколю, будете как молодая», — вспоминает о своем согласии Елена.
Со слов женщины, она не знала, какой конкретно препарат ей кололи, поскольку совсем не разбирается в этом. Никакого письменного договора она также с Диной Валиевой не заключала. Как отметила Елена, за все про все с нее попросили 50 000 рублей. Перечислив указанную сумму, женщина легла под шприц блогера-косметолога, о чем скоро сильно пожалела.
«Я вышла от нее с сильным зудом и вся красная. А самое страшное, что на лице и шее появились язвы, а также бугорки, которые никак не проходили. Вскоре я написала Дине, и она позвала меня на повторную процедуру. Там она опять мне что-то вколола и сказала, что все пройдет. Но с каждым днем я выглядела все хуже и хуже», — рассказывает Елена.
Как она утверждает, только через несколько месяцев ее лицо хоть как-то пришло в норму, но обещанного эффекта от процедур так и не было. При этом Елена заявляет, что это не самое страшное, ведь на шее и в зоне декольте остались шрамы, которые до сих пор не проходят. Из-за этого она вынуждена носить кофты под самое горло.
«Я позвонила Дине и попросила вернуть деньги, но она сказала: “Ничего я тебе не верну! Чтоб ты поскорее сдохла, старуха!”. Еще, она начала запугивать меня своим мужем, якобы он у нее крутой и разберется со мной», — сообщила Елена.
По словам женщин, все эти три года она не обращалась в правоохранительные органы, поскольку ей было не до этого — тяжело болела коронавирусом, долго лечилась и даже перенесла инфаркт. А сейчас Елена и вовсе оформляет инвалидность. Однако, узнав о том, что претензии к блогеру-косметологу есть и у других ее клиенток, она решила обо всем рассказать.
«На данный момент в отношении Валиевой уже проводится доследственная проверка. Насколько мне известно, против нее пока выступили несколько женщин, которых она изуродовала. Я же еще не была в полиции, но скоро туда пойду», — заявила Елена.
«Я ПОЧУВСТВОВАЛА СИЛЬНУЮ БОЛЬ».
Нам удалось связаться с еще одной женщиной, которая так же обвиняет блогера-косметолога в том, что с ней произошло. В прошлом году 33-летняя мастер ногтевого сервиса Эльвира решила разгладить межбровную морщину. Нашла в соцсети Дину Валиеву, договорилась и приехала к ней на процедуру. В первый раз все прошло успешно. В этот же раз женщина решила повторить процедуру.
«Помимо “межбровки”, Валиева настояла на том, чтобы обколоть ботоксом мои глаза и убрать гусиные лапки. После процедуры я почувствовала сильную боль, а правую сторону лица полностью парализовало. Через неделю я отправила ей видео того, что со мной произошло. На это она сказала, мол, я сама виновата, пить спиртного меньше надо было», — рассказывает Эльвира.
По словам женщины, когда ей было 20 лет, у нее удалили щитовидную железу, из-за этого лицо постоянно и опухает. Эльвира считает, что именно поэтому блогер-косметолог подумала, что она злоупотребляет алкоголем и решила снять с себя всю ответственность за произошедшее. Тогда женщина обратилась к врачам, которые, как она утверждает, выяснили, что у нее был задет лицевой нерв. На лечение нужно было потратить 55 000 рублей.
«Я сообщила об этом Дине, но та вновь обвинила меня в алкоголизме и начала оскорблять. Денег на лечение у меня не было, поэтому приходилось посещать баню. Это нужно было для того, чтобы вещество, которое мне вкололи в лицо, поскорее расщепилось», — объясняет Эльвира.
Как она утверждает, прошло уже несколько месяцев, но правая сторона ее лица по-прежнему перекошена, приходится заново вырабатывать мимику. Кроме того, от инъекций ботокса, по словам женщины, у нее сошла на нет блефаропластика, которую она делала еще до похода к Валиевой.
«Невролог провел обследование и сказал, что правая часть моего лица неактивная. А недавно одна из моих клиенток, которая приходила на маникюр, рассказал, что попала в такую же ситуацию с Валиевой. После того, как она сделала ей уколы красоты, у нее парализовало лицо. Пока не хочет это афишировать, поскольку сама является медиком», — отметила Эльвира.
Женщина продолжает искать пострадавших от блогера-косметолога, чтобы всем вместе обратится с заявлением на нее в правоохранительные органы.
«Я ПРОСИЛА ЕЕ ПРИЕХАТЬ, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ».
Как рассказала «КП-Казань» сама Дина Валиева, в 2020 году та самая Елена пришла к ней в студию на процедуру в качестве модели. По словам блогера-косметолога, инъекции гиалуроновой кислоты, или как их еще называют уколы красоты, клиентке сделал ее ученик. Поэтому, как утверждает Валиева, женщина заплатила только за сам препарат — 12 000 рублей.
«У нее много эндокринных заболеваний, может быть, поэтому и возникли такие побочные эффекты. Все эти три года я просила ее приехать, чтобы исправить ситуацию. В итоге получалось так, что мы договариваемся, а она не приезжает. А теперь вместо заплаченных ею 12 000 рублей, она требует вернуть 50 000 рублей», — недоумевает Дина.
Как она утверждает, Елена докучала ей постоянными звонками, и из-за этого ее пришлось заблокировать. Блогер-косметолог подозревает, что женщина пытается на ней заработать.
Помнит она и Эльвиру. Со слов Валиевой, данная клиентка обратилась к ней в апреле за уколами ботокса и не соблюдала ограничительные меры после процедуры, что и привело к таким последствиям на ее лице.
«Я ввела ей ботокс и она осталась недовольна тем, что мимика стала неподвижной. Между прочим, после этой процедуры нельзя пить алкоголь, а она пила. Вот вам и результат на лице. И как я должна была ее проконтролировать?», — возмущается блогер-косметолог.
Как пояснила Дина Валиева, после того, как недовольная клиентка стала предъявлять жалобы, она предложила ей два варианта решения вопроса — снова записаться на прием или вернуть деньги. По словам блогера-косметолога, Эльвира выбрала второй вариант и получила назад свои 8 000 рублей. В этой связи Валиева недоумевает, мол, какие еще к ней претензии.
«У меня средне-специальное медицинское образование и курсы государственного образца по косметологии. А сейчас я получаю высшее образование по фармацевтическому направлению. Своих клиентов обычно принимаю в специально оборудованной под студию квартире. Как и все люди, я могу ошибаться, но всегда иду навстречу клиентам и исправляю, если что-то пошло не так. Они же (Елена и Эльвира — Ред.) не соизволили ко мне приехать снова, а теперь обвиняют меня во всем» — говорит блогер-косметолог.
«ПРИСТАЛ И НАЧАЛ МЕНЯ БИТЬ».
На фоне скандала с недовольными клиентками Дина Валиева подверглась нападению. По ее словам, около одного из ночных клубов Набережных Челнов неизвестный избил ее. В связи с этим в соцсетях стали появляться слухи, что это сделал знакомый одной из клиенток. Но сама блогер-косметолог все это отрицает.
«Неадекват какой-то пьяный пристал и начал меня бить. На него уже завели уголовное дело. В интернете пишут, что его специально ко мне подослали, но я эту информацию опровергаю», — заявила Валиева.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА.
Основатель фонда помощи пострадавшим от некачественных услуг в сфере эстетической медицины «Черный шприц» Тамара Кормишина:
«Начнем с того, что этот косметолог не имеет права предоставлять указанные услуги. Она сама призналась в том, что нарушает закон. Минимум, мы наблюдаем здесь административное правонарушение — оказание услуг без лицензии. Во-первых, перечисленные процедуры может проводить лишь врач, окончивший ординатуру по дерматовенерологии. И только после он должен пройти обучение на косметолога. То, что говорит эта женщина, уже подтверждает тот факт, что она ведет противозаконную деятельность. Во-вторых, подобные услуги могут оказываться лишь в лицензированной клинике, где есть соответствующее помещение. Никакая квартира не может быть оформлена в соответствии с СанПиНом под какую-то косметологическаую студию. В-третьих, я прослеживаю здесь признаки уголовной статьи “оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности”. Человек не имеет должного образования, квалификации и знаний оказывает заведомо опасные услуги, то есть занимается общественно опасным деянием. Фактически она ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц. Дина Валиева не должна заниматься тем, чем она занимается в настоящее время, она опасна. При этом ведет себя совершенно неправильно, абсолютно нагло. Я считаю, что в ее действиях есть противоправный характер и ее нужно привлечь к ответственности.
Также я слышала, что Дина Валиева работает с несертифицированными препаратами. Врач должен представить все документы на препараты, медицинские изделия, которые он использует. У него должны быть еще две наклеечки. Одна из них выдается клиенту, а другая вклеивается в его медицинскую карту. У препарата есть серийный номер, информация о партии, сроках годности, производителе. В этом случае, скорее всего, этот документ клиенту не предоставлялся. Что же касается непреходящих папул у клиентки Елены, то это, по всей видимости, неправильное использование ботулотоксинов. Это очень опасно, особенно, если препарат несертифицированный. А его состав бывает совершенно разный, дозировки очень сложно проконтролировать. Это может привести к потере речи, способности жевать".
По словам эксперта, бывали случаи, когда подобного рода папулы не проходили никогда. Для избавления от них используются специальные препараты, которые убирают внутренний фиброз. А если и это не поможет, то только хирургическое вмешательство.
«Все зависит от ситуации. Например, попадают в нашу страну несертифицированные препараты под названием “лосьоны для тела”. Надписи на русском языке, поэтому это не вызывает у таможенников никаких вопросов. А потом эти лосьоны используют для инъекции. В препарате может содержаться и силикон, поэтому эти папулы и не рассасываются», — рассказывает Кормишина. — «Помочь можно, но не всегда. Если человек пострадал от ботулотоксина, то ситуация гораздо проще. Как правило, его действие сохраняется на протяжении двух-трех месяцев. Ускорить процесс можно микротоками. Однако, если подвержены тройничные нервы, то ничего не сделать. Он навсегда становится пациентом невропатолога».