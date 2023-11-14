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17:57 (мск), источник: Фонтанка

Восемь миллионов отправили начальника УМВД Выборга в СИЗО

Суд отправил в СИЗО начальника УМВД Выборга, обвиняемого во взятках.

Приморский райсуд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения начальнику УМВД Выборга Роману Ильину. Новый год он проведет в казенном доме.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 ноября, следствие просило отправить его под стражу. Полицейского обвиняют в том, что с 2020 по 2022 год Ильин, занимая должность начальника экономической полиции оказывал покровительство лесным «пиратам».

Обвиняемому вменяют взятки в размере 8 млн рублей.

Ильина задержали накануне.

Сам обвиняемый вину не признал. Просил отправить его под домашний арест.

Суд арестовал Ильина до 12 января.

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