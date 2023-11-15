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03:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества, которая набирает обороты

Банк России выявил новую мошенническую схему, при которой преступники создают аккаунты в популярных мессенджерах, имитируя руководителей региональных управлений Центрального Банка.

Источник: Freepik

Эта схема, по информации пресс-службы ЦБ, в основном нацелена на руководителей крупных компаний, рассказали РИА Новости (18+) в пресс-службе регулятора.

Мошенники создают учетные записи, используя реальные данные руководителей ЦБ (фамилия, имя, отчество, фотографии), что делает их внешне убедительными. После этого они отправляют сообщения руководителям или заместителям крупных компаний и госорганов, представляясь сотрудниками ЦБ. В сообщениях они просят о помощи в задержании аферистов и предупреждают о скором звонке от уполномоченного сотрудника министерства, при этом рекомендуют следовать инструкциям звонящего и не сообщать о разговоре третьим лицам.

Затем злоумышленники связываются с потенциальной жертвой и пытаются получить доступ к банковским данным или уговорить перевести деньги на контролируемые ими счета.

Банк России предупреждает, что такая схема может применяться и в отношении обычных граждан, например, через создание поддельных аккаунтов друзей в социальных сетях. Регулятор напоминает, что его сотрудники не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для служебных целей, и призывает сообщать о всех случаях мошенничества в правоохранительные органы.

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