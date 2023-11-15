03:28 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Хабаровчанин убил знакомого бывшей сожительницы из-за ревности
Возбуждено уголовное дело.
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Хабаровчанин убил знакомого бывшей сожительницы из-за ревности, сообщает пресс-служба Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
10 ноября этого года ночью 27 летний мужчина на лестничной площадке дома на улице Тихоокеанской поругался с приятелем своей бывшей сожительницы из-за ревности. Во время ссоры он несколько раз ударил его ножом, потерпевший скончался на месте.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы.
«Северным межрайонным следственным отделом по городу Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщает пресс-служба Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.