В Красноярском крае спасатели эвакуировали восьмерых голодавших детей

Восемь жителей поселка Усть-Пит — дети в возрасте от года до 15 лет — более суток провели без присмотра взрослых, без отопления и еды. Информация о бедственном положении детей и необходимости вмешательства поступила в Енисейский поисково-спасательный отряд, рассказали в Службе спасения Красноярского края.
Ситуация осложнялась тем, что у поселка нет авиасообщения с «большой землей». Для вывоза детей спасатели использовали судно на воздушной подушке. Несовершеннолетние эвакуированы и переданы специалистам службы социальной защиты.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины, по которым дети оказались в опасных обстоятельствах.