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05:17 (мск), источник: "Российская газета"

В Красноярском крае спасатели эвакуировали восьмерых голодавших детей

Накануне сотрудники спасатели вывезли из труднодоступного поселка в Енисейском районе Красноярского края детей, оказавшихся в ситуации, опасной для жизни и здоровья.

Источник: Российская газета

Восемь жителей поселка Усть-Пит — дети в возрасте от года до 15 лет — более суток провели без присмотра взрослых, без отопления и еды. Информация о бедственном положении детей и необходимости вмешательства поступила в Енисейский поисково-спасательный отряд, рассказали в Службе спасения Красноярского края.

Ситуация осложнялась тем, что у поселка нет авиасообщения с «большой землей». Для вывоза детей спасатели использовали судно на воздушной подушке. Несовершеннолетние эвакуированы и переданы специалистам службы социальной защиты.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины, по которым дети оказались в опасных обстоятельствах.

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