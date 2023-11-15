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08:42 (мск), источник: Om1.ru

На омской трассе пассажирский автобус насмерть сбил мужчину

Пешеход находился на проезжей части.

Источник: УМВД по Омской области

Вечером 14 ноября в Большереченском районе произошло ДТП. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 22:50.

57-летний водитель пассажирского автобуса «Хайгер» ехал по маршруту Омск-Усть-Ишим. На трассе Омск-Тара в районе 221-го километра он сбил 38-летнего мужчину, находящегося на проезжей части без цели её перехода.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался. В момент ДТП в автобусе находились 32 пассажира, за помощью медиков никто не обращался. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.

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