08:42 (мск), источник: Om1.ru
На омской трассе пассажирский автобус насмерть сбил мужчину
Пешеход находился на проезжей части.
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Вечером 14 ноября в Большереченском районе произошло ДТП. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 22:50.
57-летний водитель пассажирского автобуса «Хайгер» ехал по маршруту Омск-Усть-Ишим. На трассе Омск-Тара в районе 221-го километра он сбил 38-летнего мужчину, находящегося на проезжей части без цели её перехода.
В результате аварии пешеход от полученных травм скончался. В момент ДТП в автобусе находились 32 пассажира, за помощью медиков никто не обращался. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.