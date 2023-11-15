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12:12 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

При пожаре в Ганцевичском районе погибла пожилая пара

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Ганцевичском районе погибли сожители. Об этом БЕЛТА проинформировали в Брестском управлении МЧС.

Как сообщает ведомство, инцидент произошел вечером 14 ноября. Пожар вспыхнул в жилом доме по ул. Партизанской в агрогородке Люсино. В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в здании. Жертвами огненного инцидента стали двое граждан: 74-летний хозяина дома и 66-летняя женщина.

Как проинформировали в Следственном комитете, специалисты работают на месте происшествия. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места пожара, опрошены очевидцы и назначены экспертные исследования.

Высказывается предположение о том, что к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем при курении.

Обстоятельства инцидента устанавливает Ганцевичский райотдел СК.

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