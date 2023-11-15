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10:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Завершены поиски 8-летней и 9-летней сестер в Петербурге

В Петербурге закончились поиски двух сестер-школьниц.

В Петербурге завершились поиски двух пропавших девочек, 8 и 9 лет. Малышки вышли из школы 14 ноября и не вернулись домой вовремя. Близкие школьниц забили тревогу. На поиски отправились сотрудники полиции и волонтеры. У одной из девочек есть отклонения в развитии, поэтому родственники переживали, что она не сможет самостоятельно вернуться домой.

— Найдены. Живы. Благодарим всех за помощь! — появилось сообщение на ресурсах отряда «Лиза Алерт».

Поиски пропавших девочек шли всего несколько часов. Сейчас с сестрами все хорошо. Они вернулись домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее источник Spb.kp.ru сообщал, что семья детей — благополучная.

Напомним, младшая девочка в день исчезновения была одета в черную куртку, а старшая — в красное пальто.

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