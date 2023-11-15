Главное
Палестино-израильский конфликт
09:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Нытве простились с погибшим в спецоперации контрактником Сергеем Ивановым

Житель Пермского края Сергей Иванов погиб при выполнении боевого задания.

Администрация Нытвенского городского округа сообщила о гибели в зоне проведения спецоперации своего земляка. Военнослужащий контрактной службы Сергей Иванович Иванов погиб при выполнении боевого задания.

Прощание с Сергеем Ивановым прошло в Нытве 14 ноября в Морозовском похоронном доме.

Администрация Нытвенского округа приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего в ходе проведения спецоперации земляка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 15 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
С 1 января пенсии вырастут на 7,5%: какой будет прибавка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта