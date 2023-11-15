09:42 (мск), источник: Комсомольская правда
В Нытве простились с погибшим в спецоперации контрактником Сергеем Ивановым
Житель Пермского края Сергей Иванов погиб при выполнении боевого задания.
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Администрация Нытвенского городского округа сообщила о гибели в зоне проведения спецоперации своего земляка. Военнослужащий контрактной службы Сергей Иванович Иванов погиб при выполнении боевого задания.
Прощание с Сергеем Ивановым прошло в Нытве 14 ноября в Морозовском похоронном доме.
Администрация Нытвенского округа приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего в ходе проведения спецоперации земляка.