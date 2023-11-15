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10:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В ГУ МВД по Самарской области начата внутренняя проверка на предмет коррупции

Проверка по факту возможного коррупционного преступления со стороны руководителя подразделения ОВД начата в ГУ МВД по Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

В настоящее время задержаны посредник и замначальника госпиталя, которая получила незаконное денежное вознаграждение. Об этом сообщает региональный главк.

По информации ведомства, деньги в размере 100 тыс. руб. передавались предполагаемому взяткополучателю за помощь гражданину в прохождении военно-врачебной комиссии. В настоящее время медсотрудник отстранена от исполнения обязанностей.

Если ее вина будет доказана, женщину уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также в этом случае она будет привлечена к уголовной ответственности.

Георгий Портнов\

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