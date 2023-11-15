10:19 (мск), источник: Коммерсантъ
В ГУ МВД по Самарской области начата внутренняя проверка на предмет коррупции
Проверка по факту возможного коррупционного преступления со стороны руководителя подразделения ОВД начата в ГУ МВД по Самарской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В настоящее время задержаны посредник и замначальника госпиталя, которая получила незаконное денежное вознаграждение. Об этом сообщает региональный главк.
По информации ведомства, деньги в размере 100 тыс. руб. передавались предполагаемому взяткополучателю за помощь гражданину в прохождении военно-врачебной комиссии. В настоящее время медсотрудник отстранена от исполнения обязанностей.
Если ее вина будет доказана, женщину уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также в этом случае она будет привлечена к уголовной ответственности.
Георгий Портнов\