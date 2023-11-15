10:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Пропавшую 15-летнюю девочку из Воронежа нашли живой
Где Диана находилась со вчерашнего вечера — не сообщается.
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Волонтеры спасательного центра «Регион 36» закрыли поиски 15-летней Дианы Л., местонахождение которой было неизвестно с вечера вторника, 14 ноября. Девочка найдена живой. Где Диана находилась все это время — не уточняется.
РИА «Воронеж» ранее сообщало, что в регионе продолжаются поиски 83-летнего Николая Диденко из поселка Центральной усадьбы совхоза Воробьевский. Пенсионер пропал 12 ноября. У мужчины возможна потеря памяти.
Кроме того, пока не закрыты поиски 28-летнего Дмитрия Макеева из Ртищева. Молодой человек не выходит на связь с родными с 26 октября. По информации волонтеров, Дмитрий может находиться в Лисках.