Главное
Главные новости 15 ноября
10:48 (мск), источник: АиФ Самара

Самарец погасил 1,9 миллионный долг по алиментам после ареста имущества

Материальная мера оказалась сильнее административного наказания, которое ранее отбыл алиментщик.

Нерадивый отец из Самары накопил долг по алиментам перед своим сыном, превышающий 1,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Взысканием алиментов занялись приставы Куйбышевского района Самары. Алиментщика предупредили, что уклонение от обязательств по содержанию ребенка может обернуться административной и уголовной ответственностью. Так как самарец проигнорировал предостережение, он был наказан 20 часами обязательных работ.

Отбыв наказание, самарец пришёл на прием к приставу, где узнал, что за неуплату алиментов вынесено постановление о запрете на регистрацию принадлежащего ему недвижимого имущества, которое теперь опишут и арестуют, после чего продадут в счёт долга.

Поняв, что может лишиться недвижимости, самарец полностью погасил задолженность по алиментам, выплатив своему сыну более 1,9 миллиона рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Озонотерапия, ЛФК и массаж. Врач – о реабилитации после COVID-19
Фото под юбкой. Почему мужчины прибегают к этому и защищены ли женщины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта