10:48 (мск), источник: АиФ Самара
Самарец погасил 1,9 миллионный долг по алиментам после ареста имущества
Материальная мера оказалась сильнее административного наказания, которое ранее отбыл алиментщик.
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Нерадивый отец из Самары накопил долг по алиментам перед своим сыном, превышающий 1,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.
Взысканием алиментов занялись приставы Куйбышевского района Самары. Алиментщика предупредили, что уклонение от обязательств по содержанию ребенка может обернуться административной и уголовной ответственностью. Так как самарец проигнорировал предостережение, он был наказан 20 часами обязательных работ.
Отбыв наказание, самарец пришёл на прием к приставу, где узнал, что за неуплату алиментов вынесено постановление о запрете на регистрацию принадлежащего ему недвижимого имущества, которое теперь опишут и арестуют, после чего продадут в счёт долга.
Поняв, что может лишиться недвижимости, самарец полностью погасил задолженность по алиментам, выплатив своему сыну более 1,9 миллиона рублей.