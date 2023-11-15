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13:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде умерла вторая девочка, упавшая с крыши с подругой

Упавшая с крыши 12-летняя волгоградка скончалась в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Почти две недели врачи в Волгограде боролись за жизнь 12-летней девочки, которая вместе с подругой упала с крыши высотки. Но чуда не случилось. Школьница скончалась в реанимации больницы скорой помощи № 25 накануне, 14 ноября, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

— Девочка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, ежедневно консультировалась главными внештатными специалистами региона, план лечения согласовывался с федеральным центром, несмотря на усилия врачей скончалась в условиях реанимации, — рассказали в облздраве.

Напомним, трагедия случилась 2 ноября 2023 года в Жилгородке. Девочки упали с крыши девятиэтажки. Двух школьниц обнаружили на земле возле дома на улице 51-Гвардейской, 19а. 14-летняя подруга погибла сразу. После падения с 30-метровой высоты 12-летняя девочка получила серьезные травмы. Врачи не смогли ее спасти. Все это время школьница находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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