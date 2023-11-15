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11:40 (мск), источник: Ura.ru

В Екатеринбурге подозреваемого в убийстве школьника отправили за решетку

Железнодорожный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения екатеринбургскому школьнику, который подозревается в убийстве своей подруги и ее матери.

Источник: Ura.ru

Юношу отправили в изолятор до 13 января, передает корреспондент URA.RU. Заседание проходило в закрытом режиме.

Школьник подозревается в двойном убийстве, совершенном из ревности. Предположительно, он зарезал свою 14-летнюю подругу, заподозрив в связи со старшим братом. Также он убил ее мать.

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