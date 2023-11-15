14:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Пойманный на взятке мэр Городища Шельменков попросился из-под стражи
Суд оставил главу городского поселения под Волгоградом в СИЗО.
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Волгоградский областной суд 15 ноября рассмотрел апелляцию, которую подал защитник мэра Городища Виталия Шельменкова. Адвокат чиновника, который подозревается во взяточничестве, просил отменить решение Центрального районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, защитник Шельменкова просил отменить постановление суда, ссылаясь на то, что подозреваемый ранее не судим, скрываться от следствия и суда не намерен. Облсуд проверил предоставленные материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, и оставил решение Центрального районного суда Волгограда без изменений. Виталий Шельменков продолжит находиться в СИЗО.
Напомним, главу Городищенского городского поселения и по совместительству руководителя «Комбината благоустройства» задержали в конце октября за взятки. На Виталия Шельменкова завели уголовное дело, как и на депутата местной гордумы Евгений Суркова. Они вдвоем обвиняются во взяточничестве при заключении договоров по выпуску транспорта предприятия на линию без проверок. Общая сумма взяток составила 108 тысяч рублей. Известно, что Сурков заключил соглашение о сотрудничестве, дав показания на Шельменкова.