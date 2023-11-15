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16:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом убитый друзьями мужчина пролежал в доме 11 суток

В Волгоградской области задержали подозреваемых в убийстве 47-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Волгоградской области расследует уголовное дело об убийстве 47-летнего жителя Михайловки. Тело мужчины нашли в доме 14 ноября. Его забили до смерти почти две недели назад и оставили умирать. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского следкома, сотрудники ведомства оперативно вышли на след подозреваемых. Ими оказались 55-летний и 41-летний мужчины.

По предварительной версии, 3 ноября все трое находились в частном доме на улице Заречной. Между мужчинами произошел конфликт.

— В ходе ссоры они избили мужчину руками и ногами. После этого, фигуранты отвезли своего знакомого по месту его жительства в городе Михайловка, где спустя некоторое время он скончался. Тело погибшего было обнаружено его соседкой накануне, — уточнили в следкоме региона.

Подозреваемые под стражей, им грозит тюрьма.

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