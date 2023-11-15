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21:49 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Гражданам Молдовы не рекомендуют ехать в один из городов Исландии: подробности

Власти Молдовы предупреждают граждан об опасности путешествия в один из регионов Исландии из-за вулканической активности.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Гражданам Молдовы власти страны рекомендуют избегать поездок в один из городов Исландии, говорится в распространенном в среду сообщении Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

Ранее власти Исландии объявили чрезвычайное положение из-за риска извержения вулкана Рейкьянес на одноименном полуострове, где только в один день произошло не менее 800 подземных толчков. Жителей города Гриндавик, который расположен в опасной близости от вулкана, эвакуировали.

«Рекомендуем избегать поездок на территории, которые представляют опасность, и следовать объявлениям Департамента гражданской защиты Исландии (almannavarnir.is), а также следовать инструкциям исландских властей», — отмечается в сообщении.

На территории Исландии находятся порядка 30 действующих вулканов.

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