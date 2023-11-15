Гражданам Молдовы не рекомендуют ехать в один из городов Исландии: подробности

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Гражданам Молдовы власти страны рекомендуют избегать поездок в один из городов Исландии, говорится в распространенном в среду сообщении Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Ранее власти Исландии объявили чрезвычайное положение из-за риска извержения вулкана Рейкьянес на одноименном полуострове, где только в один день произошло не менее 800 подземных толчков. Жителей города Гриндавик, который расположен в опасной близости от вулкана, эвакуировали.
«Рекомендуем избегать поездок на территории, которые представляют опасность, и следовать объявлениям Департамента гражданской защиты Исландии (almannavarnir.is), а также следовать инструкциям исландских властей», — отмечается в сообщении.
На территории Исландии находятся порядка 30 действующих вулканов.