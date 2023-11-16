04:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Семи участникам перестрелки в Уссурийске предъявлено обвинение
В результате конфликта погиб один человек.
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В Приморье всем семи участникам перестрелки в Уссурийске предъявлено обвинение по факту хулиганства с применением оружия и убийства водителя внедорожника, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Напомним, вечером 6 ноября возле магазина на Владивостокском шоссе в Уссурийске произошёл конфликт в результате которого был убит один человек.
По версии следствия, в конце октября 2023 года у 46-летнего жителя Уссурийска возникли претензии к ранее незнакомому 29-летнему потерпевшему и он организовал личную встречу с ним в общественном месте. К участию он привлек 6 вооружённых человек. Вечером 6 ноября во время встречи между потерпевшим возник конфликт с организатором встречи. Участники конфликта стали стрелять, а один из присутствующих произвёл выстрел из охотничьего ружья в потерпевшего. В результате последний скончался в больнице.
В данный момент пять фигурантов находятся под стражей, двое — под домашним арестом.
Всем участникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, а одному фигуранту предъявлено обвинение по факту убийства.