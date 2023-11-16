08:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Более 30 черных кредиторов выявили в Иркутской области с начала года
Организации вели незаконную деятельность на финансовом рынке.
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Эксперты Банка России с января по сентябрь обнаружили 34 компании, которые вели незаконную деятельность на финансовом рынке и были зарегистрированы в Иркутской области. Признаки нелегального кредитора выявили у каждой организации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления ЦБ.
У организаций не было лицензии регулятора — они незаконно выдавали займы. Большинство компаний использовали вывески «Микрокредитная компания» и «Ломбард» для прикрытия. Еще семь организаций, прикрываясь вывеской ломбарда, фактически работали как комиссионные магазины.
«Взять заем через ломбард или микрокредитную компанию — это один из законных способов получения денег в долг, который может выручить в трудную минуту. Но очень важно то, что, во-первых, вы должны быть уверены, что вернете деньги вовремя, во-вторых, в том, что сотрудничаете с легальной компанией, которая при любых обстоятельствах будет действовать только законными методами. Например, заключая сделку с нелегалами, можно лишиться имущества и столкнуться с незаконным взысканием долга», — прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
С его слов, для минимизации своих рисков перед заключением договора следует поискать компанию в «Справочнике финансовых организаций» в приложении «ЦБ онлайн» (6+) или на сайте Банка России. Там можно проверить список компаний, у которых имеются признаки нелегальной деятельности.