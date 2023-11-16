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Палестино-израильский конфликт
09:30 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске нашли тело мужчины в запертой квартире на Шукшина

Сосед горожанина вызвал на помощь спасателей.

Житель одного из домов в Первомайском районе Новосибирска вызвал спасателей — его сосед долгое время не выходил на связь и не открывал дверь квартиры. Об этом рассказали в МАСС.

Прибывшие на место специалисты обеспечили доступ в помещение.

«В квартире обнаружили 73-летнего мужчину без признаков жизни», — сообщили в службе спасения.

Тело пенсионера передали приехавших полицейским. Причину смерти сибиряка установят после вскрытия.

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