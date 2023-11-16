09:57 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
19-летнего альфонса задержали в Екатеринбурге
Молодой человек знакомился с девушками в соцсетях и вступал с ними в отношения, после чего похищал деньги.
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В столице Среднего Урала сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего местного жителя, которого подозревают в кражах средств у женщин. Молодой человек знакомился с девушками в социальных сетях, завязывал с ними отношения, а когда чувства «остывали» и герой-любовник покидал свою пассию, он забирал с собой чужие гаджеты, банковские карты и деньги.
«При этом, зная пароли от телефона жертвы, фигурант легко оформлял на ее имя многотысячные кредиты и переводил их на свой счет», — рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.
В отношении задержанного альфонса возбуждены несколько уголовных дел о краже. Известно, что жертвами молодого человека стали жительницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила, Первоуральска и других городов региона.
Всех, кто пострадал от действий данного лица, просят обращаться в правоохранительные органы по телефону: 8 (343)356−42−05 или в ближайший территориальный ОВД.