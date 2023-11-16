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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Дождь в Краснодаре 16 ноября 2023: город встал в пробках, действует штормовое предупреждение

Краснодар встал в пробках из-за дождя 16 ноября.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +5° 3 м/с 81% 766 мм рт. ст. +9°

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Обильные осадки обрушились на регион. Так, в Краснодаре небо заволокло тучами вечером 15 ноября. Дождь не прекратился и продолжился утром 16 ноября.

Непогода спровоцировала пробки в краевом центре. Водителям приходится постоять на улицах Российской, 40-летия Победы, Солнечной, Московской. Небольшие дорожные заторы образовались на Восточно-Кругликовской, Тихорецкой, Дзержинского, Петра Метальникова.

Дождь в Краснодаре 16 ноября 2023: на улицах работает водооткачивающая техника.

На дорогах города продолжает дежурить водооткачивающая техника. Специалисты устраняют подтопления, возникшие из-за осадков. За ситуацией на дорогах Краснодара круглосуточно следи Центр мониторинга дорожного движения и транспорта. За содержанием насосных станций следит аварийная бригада.

К слову, синоптики обещают дождь в Краснодаре в течение дня. Местами осадки в краевом центре будут сильными.

«Циклон продолжит закрывать небо над Кубанью плотными облаками и вновь вызовет дожди. При этом атмосферный вихрь постепенно развернется к региону своей тыловой, более холодной частью, что ограничит дневной прогрев», — сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в Краснодаре столбики термометров поднимутся до +12…14 градусов. Порывы ветра будут достигать 5−10 м/с, а вечером — 15−18 м/с.

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