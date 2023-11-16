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11:09 (мск), источник: Piter.tv

Возбуждено уголовное дело за поджог машины на Фонтанке

Мера пресечения не избиралась.

Возбуждено уголовное дело по факту поджога иномарки на набережной Фонтанки. Подозреваемую пенсионерку задержали на месте происшествия днём 15 ноября.

Как стало известно Piter.tv, микроавтобус получил незначительные повреждения. Пенсионерку, облившую иномарку горючим и устроившую поджог, задержали. Мера пресечения не избиралась. Возбуждено уголовное дело «Умышленное повреждение или уничтожение имущества».

Напомним, 15 ноября 75-летняя пенсионерка вылила горючее средство на лобовое стекло машины и подожгла её. Все о своих действиях она рассказывала по телефону неизвестному.

Возбуждено уголовное дело за поджог машины на Фонтанке
Во время загрузки произошла ошибка.
11:08 (мск)© Piter.tv
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