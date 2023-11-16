11:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
СМИ: В Советском суде Ростова прошли обыски 16 ноября
Силовики, предварительно, также нагрянули домой к некоторым судьям.
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В Советском суде Ростова прошли обыски 16 ноября. Об этом сообщают местные новостные каналы, ссылаясь на анонимные источники в правоохранительных органах донского региона.
Официально информация не подтверждена. Сведения уточняются.
По данным «Чё по Ростову?», силовики нагрянули не только в рабочие кабинеты, но и домой к некоторым судьям. Они, предположительно, могут быть причастны к коррупционным схемам. По слухам, один из местных предпринимателей дал взятку за вынесение нужного ему решения.
Пока нет данных, является ли эта ситуация продолжением громкого дела судей в Ростове. Если подозрения подтвердятся, бизнесмена доставят в Москву, где ему изберут меру пресечения. А вот в отношении судей уголовные дела можно возбудить только с согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС РФ).