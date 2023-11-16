В Волгоградской области закрыты контролируемые с Украины три нарколаборатории

Как сообщают РИА Новости, установлено семь граждан РФ, которые организовали работу лабораторий по синтезу наркотиков и для их сбыта.
Во время обысков правоохранители изъято около 50 килограмм наркотиков, являющихся производными N-метилэфедрона и мефедроном, а также более 12 килограмм прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.
Обнаружены около трех тысяч литров кислот, химических реактивов, свыше 2,46 миллиона рублей, полученных от украинских кураторов, и специальное оборудование.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконном производстве прекурсоров.