12:20 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Ужасная смерть: В Молдове трактор перевернулся и насмерть придавил водителя
Обстоятельства трагедии выясняются.
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В Страшенах мужчину насмерть придавило трактором.
Трагедия произошла накануне вблизи села Лупа Реча. В результате ЧП скончался 50-летний мужчина. Он находился за рулём трактора.
По неизвестной причине водитель не справился с управлением. Трактор перевернулся и придавил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи, передаёт pulsmedia.md.
Обстоятельства трагедии выясняются.