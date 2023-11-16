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Главные новости 16 ноября
12:20 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Ужасная смерть: В Молдове трактор перевернулся и насмерть придавил водителя

Обстоятельства трагедии выясняются.

В Страшенах мужчину насмерть придавило трактором.

Трагедия произошла накануне вблизи села Лупа Реча. В результате ЧП скончался 50-летний мужчина. Он находился за рулём трактора.

По неизвестной причине водитель не справился с управлением. Трактор перевернулся и придавил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи, передаёт pulsmedia.md.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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