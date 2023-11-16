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11:52 (мск), источник: АиФ Воронеж

В Воронеже девочка проглотила батарейку и не может питаться самостоятельно

Мама малышки считает, что это произошло из-за ненадлежащего оказания медпомощи.

В Воронежской области двухлетняя девочка проглотила батарейку и потеряла возможность питаться самостоятельно, сообщает Информационный центр СК России.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Ребёнка госпитализировали в районную детскую больницу. Мама малышки считает, что там ей ненадлежащим образом оказали медпомощь. Затем девочку в тяжелом состоянии перевели в другое лечебное учреждение в Воронеже. После случившегося ребенок не может самостоятельно питаться, а виновные к ответственности не привлечены.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту провести проверку и доложить о ее ходе и результатах. Ситуацию взяли под контроль в центральном аппарате ведомства.

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