14:08 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Уфе мужчина напал на фельдшера скорой помощи
Вчера, в 23:20 дежурному оператору поступил вызов о плохом самочувствии 42-летнего мужчины, у которого появились боли в области живота.
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Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
По адресу приехала бригада скорой медицинской помощи. Фельдшер поднялась в квартиру, где находились двое пьяных мужчин. Девушка осмотрела пациента и предложила поехать в больницу.
У двери мужчина по непонятным причинам начал сомневаться, что они направляются в медучреждение. Стал агрессивно себя вести и набрасываться на фельдшера с кулаками. Девушка смогла проскочить, закрыть дверь в квартиру и вызвать полицию. Мужчина стучал по двери, а к приезду сотрудников правопорядка сбежал. Позже его задержали. Девушка написала заявление в полицию.
Айрат Рахматуллин встретился с медиком, чтобы поддержать ее после произошедшего.
«В любое время суток, в любую погоду наши врачи, фельдшеры, медсестры выезжают на вызовы, чтобы помочь пациентам, спасти их жизни. К сожалению, случаются и такие случаи. Такого быть не должно», — отметил министр здравоохранения Башкирии.